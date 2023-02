Trzy kraje przeciw USA. Teraz dołączyły Chiny

Sojusz Chiny-Rosja-Iran staje się faktem. Chiński przywódca Xi Jinping otwarcie zaprezentował wsparcie dla Iranu. To działania zmierzające do budowy silnego paktu, który będzie - zgodnie z planami Pekinu - stanowił przeciwwagę dla amerykańskiej potęgi.

Krzepnie nowy światowy sojusz. Chiny chcą, by pakt Pekin-Moskwa-Teheran stanął w opozycji do potęgi Stanów Zjednoczonych (Photo by Kremlin Press Office/Handout/Anadolu Agency via Getty Images) Anadolu Agency

Fot: 2022 Anadolu Agency