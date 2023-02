Chiny głuche na prośbę USA. Pentagon apelował wprost

Tymczasem tego samego dnia w Kongresie w mocnych słowach o relacjach z Pekinem mówił prezydent USA Joe Biden. - Jestem zobowiązany, by współpracować z Chinami, gdzie jest to korzystne dla amerykańskich interesów i świata. Ale niech nikt nie ma złudzeń: jak pokazaliśmy w ubiegłym tygodniu, jeśli Chiny zagrożą naszej suwerenności, podejmiemy działania, by chronić nasz kraj. I to zrobiliśmy - powiedział Biden, odnosząc się do zestrzelenia chińskiego balonu szpiegowskiego.