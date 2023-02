USA sprzeda Polsce HIMARS-y. Ogromna kwota

W skład zamówienia wejdzie: 18 wyrzutni HIMARS, 478 zestawów do ładowania wyrzutni, 45 rakiet ATACMS o zasięgu 300 km, 461 zestawów precyzyjnych rakiet GMLRS-AW, 521 zestawów GMRLS-U i 532 zestawy rakiet GMLRS o zwiększonym zasięgu do 150 km (GMLRS-ER AW), a także części zapasowe, rakiety szkoleniowe i usługi logistyczne.Informacje znalazły już oficjalne potwierdzenie. We wtorek należąca do Pentagonu agencja Defense Security Cooperation Agency (DSCA) przekazała, że Departament Stanu USA zatwierdził sprzedaż Polsce 18 wyrzutni HIMARS wraz z amunicją za 10 mld dolarów.