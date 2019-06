Gdańsk. Obchody 4 czerwca. Władysław Frasyniuk bez ogródek o rządzie

Władysław Frasyniuk w Gdańsku nie ukrywał złości wobec rządzących. Uznał, że w "obraźliwy sposób" zachowali się wobec Aleksandry Dulkiewicz i naigrywał się z rekonstrukcji. - Czy KGHM ma być w sferach wpływów Morawieckiego, czy Ziobry? No zarąbiście trudne zadanie - mówił.

- W 1980 roku stałem na ulicach, po 13 grudnia stałem na ulicach (...), teraz stoję na ulicach i wciąż krzyczę to samo: wolność, równość, demokracja - powiedział w Gdańsku Władysław Frasyniuk . - Teraz dodaję "konstytucja" - dopowiedział.

Opozycjonista za czasów PRL powiedział, że największym dorobkiem Polaków jest "wolność". - Stało się to, że ten rząd nie zajmuje się tym ważnym świętem, świętem wolnych obywateli, obraźliwie się nim zajmuje, bo obraźliwie zachował się wobec naszego przedstawiciela, prezydenta miasta Gdańsk - powiedział.

Po czym odpowiedział na pytanie o to, czym rządzący się obecnie zajmują. - Trudnymi sprawami, no rekonstrukcją rządu, czy KGHM ma być w sferach wpływów Morawieckiego, czy Ziobry? No zarąbiście trudne zadanie - powiedział.