Gdańsk. Dulkiewicz po spotkaniu z Morawieckim. Prostuje informacje

- Jest mi po prostu smutno - tak Aleksandra Dulkiewicz skomentowała brak reakcji premiera Morawieckiego na zaproszenie do rozmowy przy okrągłym stole. Prezydent Gdańska sprostowała również informacje dotyczące tego wydarzenia.

Obchody 4 czerwca. Dulkiewicz ocenia zachowanie premiera (East News)

Dulkiewicz odniosła się do zarzutów, jakoby zaproszenie dla Mateusza Morawieckiego miało być złożone wyłącznie "na chodniku". - Na początku kwietnia wystosowałam list do pana premiera zapraszając na obchody 4 czerwca. To nieprawda, że stało się to dzisiaj - powiedziała prezydent Gdańska podczas briefingu prasowego.

Dziennikarze dopytywali również, o to, czy otrzymała zaproszenie do sali BHP, gdzie w poniedziałek miała miejsce konferencja naukowa z okazji 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Podczas konferencji premier Morawiecki zaprosił Dulkiewicz na wystawę dotyczącą pielgrzymki Jana Pawła II.

- Od państwa się o tym dowiaduje, nie mamy zaproszenia - odparła na briefingu Dulkiewicz.

W poniedziałek Mateusz Morawiecki przybył do Gdańska na dzień przed obchodami 4 czerwca, by wziąć udział w konferencji naukowej z okazji 40. rocznicy Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny. Przed Europejskim Centrum Solidarności spotkał prezydent miasta Aleksandrę Dulkiewicz, która już wcześniej zapowiadała, że chciała zaprosić go do rozmowy przy okrągłym stole przed ECS.

Po sytuacji przed Europejskim Centrum Solidarności Stanisław Karczewski przypomniał, że we wtorek ma odbyć się uroczyste posiedzenie Senatu z okazji 30 rocznicy wolnych wyborów do tej izby.

"Pisemne zaproszenia przesłałem do byłych senatorów m.in. do Donalda Tusk i byłych prezydentów przed kilkoma tygodniami. Szanowana Pani prezydent Dulkiewicz, gości zaprasza się w godny sposób, a nie na chodniku!" - napisał Karczewski w sieci. Do tego odniosła się sama zainteresowana, publikując list do premiera na Twitterze.