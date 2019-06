Gdańsk. Premier Morawiecki zignorował prezydent Dulkiewicz. Chciała go zaprosić do rozmowy przy okrągłym stole

Premier Mateusz Morawiecki przybył do Gdańska na dzień przed obchodami 4 czerwca. Przed Europejskim Centrum Solidarności spotkał prezydent miasta Aleksandrę Dulkiewicz, która chciała zaprosić go do rozmowy przy okrągłym stole. Szef rządu zignorował jej prośbę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Mateusz Morawiecki zignorował zaproszenie Aleksandry Dulkiewicz (East News)

Jak widać na nagraniach dziennikarzy, którzy relacjonują wizytę premiera Morawieckiego w Gdańsku, szef polskiego rządu przechodził w pobliżu Europejskiego Centrum Solidarności. To tam organizatorzy obchodów rocznicy wolnych wyborów 4 czerwca ustawili instalację, która przedstawia okrągły stół.

W grupie reporterów znalazła się również prezydent Gdańska, która chciała zaprosić Morawieckiego do rozmowy przy okrągłym stole przed ECS. Polityk tylko się z nią przywitał i poszedł dalej.