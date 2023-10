"Gazeta Polska" w pociągach przed wyborami. Samorządowcy oburzeni

Samorządowcy się skarżą

Spółka Polregio w dużej mierze należy do rządowej Agencji Rozwoju Przemysłu, ale pozostała część udziałów należy do samorządów wszystkich województw. Spora część z nich nie kryje oburzenia decyzją spółki, zwłaszcza, że to one dofinansowują przejazdy.