"Twój głos referendalny". Poczta Polska wydała oświadczenie

Tomczyk zaznaczył, że Fundacja Niezależne Media włączyła się zatem w kampanię wyborczą na rzecz PiS i mówi dokładnie to, co prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji, za co dostaje 6 mln zł z rezerwy premiera, czyli pieniędzy, które powinny być wykorzystane tylko wtedy, gdy dzieje się w Polsce coś złego, np. pożary czy powodzie.