Wypadek na A1. "Zniszczył te rodziny"

Rozmówczyni "Faktu" stwierdziła też, że "żaden normalny człowiek by tyle nie jechał". - Nie uciekał, byłby w szoku, przeraził się tego, co zrobił. Jakby okazał skruchę, nie uciekał, to by było inaczej - grzmiała. - Już nie mam na to słów. Taka straszna tragedię przez mordercę drogowego - dodała.