Niepokój we Włoszech. Jest decyzja ws. stanu kryzysowego

O przedłużenie stanu kryzysowego wnioskował minister do spraw Obrony Cywilnej i polityki morskiej Nello Musumeci. Wprowadzono go na wiosnę i początkowo miał on obowiązywać przez pół roku, jednak nadzwyczajne nasilenie się napływu migrantów przez Morze Śródziemne poskutkowało jego wydłużeniem.