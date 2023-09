Rośnie napięcie na Sycylii. Włosi biją na alarm, doszło do zamieszek

Według informacji przekazanych przez dziennik "La Stampa", w Porto Empedocle panuje chaos. Od niedzieli do miasta przybyło ponad tysiąc migrantów z wyspy Lampedusa, którzy w ostatnich dniach przypłynęli tam łodziami z północnej Afryki. Migranci nieustannie próbują uciekać z ośrodka przyjęć. Udało się to co najmniej 100 osobom - podaje gazeta.