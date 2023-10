Nowy pakt migracyjno-azylowy jest gotowy. Polski rząd mówi: nie

Gorąca debata w PE

Rokowania ambasadorów w Brukseli toczyły się równocześnie z debatą Parlamentu Europejskiego, który ponagla do szybkich prac nad paktem, by móc go finalnie przegłosować przed końcem swej obecnej kadencji. Do tego trzeba wypracowania kompromisu europosłów i Rady UE do stycznia 2024 roku.