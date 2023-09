Morawiecki odpiera ataki ws. afery wizowej. Uderza w Tuska paktem migracyjnym

Afera z wizami. Śledztwo prokuratury, CBA i CBŚ

Jak podają media, afera wizowa ma dotyczyć nieścisłości związanych z wydawaniem wiz do Polski imigrantom pochodzącym z krajów Azji Południowo-Wschodniej oraz Afryki. Zdaniem Stanisława Żaryna, Zastępcy Ministra Koordynatora Służb Specjalnych do nieprawidłowości, przy wydawaniu wiz do Polski miało dochodzić już w lipcu ubiegłego roku. - Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz dotarły do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w lipcu 2022 r. Polegały one na przyspieszaniu procedur wizowych w oparciu o mechanizm korupcyjny. Ustalenia CBA pozwoliły na rozpoznanie tego procederu.