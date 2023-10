Niemcy piszą o Polsce: "Najważniejsze wybory w Europie"

Wybory ostatniej szansy

O zbliżających się wyborach w Polsce pisze w czwartek też "Die Zeit". Tygodnik nazywa je "najważniejszymi wyborami w Europie w tym roku" i uważa, że w Polsce "obozy polityczne stoją naprzeciwko siebie jak w apokaliptycznej walce ostatniej szansy". Opisując nastrój panujący podczas Marszu Miliona Serc "Die Zeit" stwierdza, że entuzjazm opozycji odczuwalny tego dnia na warszawskich ulicach jest zwodniczy. "Każda rozmowa w polskiej stolicy przybiera egzystencjalny obrót. Kraj ogarnął polityczny nastrój końca czasów. Nie jest on oparty na zewnętrznych zagrożeniach. Jeśli zapytać obywateli z różnych obozów, o co tak naprawdę chodzi w tych wyborach, na pierwszy plan wysuwa się wewnętrzny kryzys tego społeczeństwa: strach Polaków o siebie nawzajem, to jest prawdziwe paliwo tej kampanii wyborczej" - czytamy.