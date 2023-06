Fiński ekspert: "To dopiero początek". Wskazuje na zaporę w Kijowie

Zdaniem fińskiego eksperta nie był to przypadkowy atak w akcie desperacji, a celowe i świadome zagranie Moskwy. Jak mówi w rozmowie z helsińskim "Iltalehti", kolejne tego typu sabotaże są bardzo realne. Hellenberg - który w 2012 roku był członkiem grupy roboczej Narodowego Instytutu Strategii Ukrainy, kiedy to prowadzone były ćwiczenia na wypadek zamachu na zaporę w Kijowie - uważa, że to właśnie ona może stać się następnym celem.