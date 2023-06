"Zniszczenie zapory to zbrodnia wojenna". Unia Europejska reaguje na zniszczenie zapory w Nowej Kachowce

Trwa ewakuacja

"Według stanu na godz. 10 rano [godz. 9 czasu polskiego - przyp. red.] ewakuowano 742 osoby – poinformował we wtorek szef MSW Ukrainy Ihor Kłymenko na Facebooku. "Woda wzbiera. Sytuację utrudnia fakt, że niektóre drogi są podmywane. To utrudnia przejazd do niektórych miejscowości. Grupy ewakuacyjne poszukują innych tras" – dodał.