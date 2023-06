Wielka wpadka Rosjan. Armia Putina rozszyfrowana [RELACJA NA ŻYWO]

Białucha przezwana przez Norwegów Hvaldimir (połączenie norweskiego słowa "hval" oznaczającego wieloryba i imienia Putina) zbliżyła się cztery lata temu do wędkarzy na Morzu Norweskim. Wkrótce odkryto, że waleń ma przyczepioną uprząż z napisem w języku angielskim "Equipment of St. Petersburg" oraz z uchwytem do działającej pod wodą kamery. Biolodzy morscy założyli, że białucha była trenowana przez rosyjską flotę wojenną i w jakiś sposób uciekła.