Ukraina zwiększa ataki na froncie. Amerykanie widzą możliwość rozpoczęcia zapowiadanej kontrofensywy

Zacięte walki rozpoczęły się w kilku punktach na linii frontu, jednak dalej na wschód od miejsca, które sugerowali analitycy. Bitwa rozpoczęta w tym obszarze, pozwoli wojskom ukraińskim udać się w kierunku Morza Azowskiego i odciąć most lądowy łączący okupowany Krym z kontynentalną Rosją. "The New York Times" zwraca także uwagę na to, że Ukraińcy zastosowali taktykę wojsk amerykańskich.