Film "Tylko nie mów nikomu". Budowniczy sanktuarium w Licheniu straci tytuł i pomnik

Zgromadzenie Księży Marianów, opiekujących się bazyliką w Licheniu rozważy, czy usunąć z miejsc publicznych wizerunek ks. Eugeniusza Makulskiego, budowniczego świątyni. Duchowny został pokazany w filmie Tomasza Sekielskiego, jako jeden z bezkarnych dotąd sprawców przestępstw seksualnych.

Ks. Makulski to jeden z Bohaterów filmu "Tylko nie mów nikomu". Jeden z wątków przypomina wydarzenia sprzed lat, kiedy duchowny miał dopuszczać się molestowania seksualnego dzieci. Tomasz Sekielski przytacza historię mężczyzny, który jako mały chłopiec ofiarował datek na budowę świątyni. Dostał osobiste listowne podziękowanie od ks. Makulskiego oraz zaproszenie do Lichenia. Tam ksiądz Makulski miał go wykorzystywać seksualnie.