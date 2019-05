Film Tomasza Sekielskiego. Kapelan prezydenta Lecha Wałęsy przyznaje się do molestowania

- Dlaczego ja? Dlaczego ksiądz wybrał mnie? – pyta Anna Misiewicz. - Objaw miłości ojcowskiej się objawił trochę – mówi ks. Jan A., były proboszcz parafii w Topoli. Dziennikarze Wirtualnej Polski już dziś obejrzeli film "Tylko nie mówi nikomu". To porażający obraz tego jak kościelni przełożeni chronili duchownych, którzy krzywdzili dzieci. Wśród nich są znani księża - były kapelan prezydenta Franciszek C. oraz kustosz sanktuarium w Licheniu Eugeniusz M.

Zobacz zwiatun filmu:

- Ksiądz mnie zawołał i powiedział: "coś mi sterczy, zaraz tobie tak może stanąć" – ofiara duchownego odwiedziła go w prywatnym domu. Wszystko widać na nagraniu z ukrytej kamery.

- To było tak dla humoru, dowcipu. Ty tez podjąłeś trochę z uśmiechem. To nie było, że ja ciebie przywiązywałem, że jesteś niewolnikiem. Byłeś męski. Nikt nie ukryje, że miałeś apetyt. Dam ci trochę pieniędzy – mówi do mężczyzny ks. Franciszek C., były kapelan prezydenta Lecha Wałęsy.

Ofiara duchownego zgłosiła sprawę w diecezji gdańskiej. Sprawa trafiła do abp Sławoja Leszka Głódzia, który otrzymał także nagrane z konfrontacji mężczyzny z księdzem C. Kilka tygodni później ks. C. zmarł. Mimo tego, że na nagraniu przyznaje się do molestowania letniego chłopca, jego pogrzeb celebrował abp Głódź.