Jarosław Kaczyński: kto podnosi rękę na Kościół, podnosi rękę na Polskę!

Prezes PiS stanął w obronie Kościoła. Podczas swojego wystąpienia na pikniku patriotycznym w Pułtusku odniósł się do tych, którzy atakują Kościół.

Kaczyński: rola Kościoła musi być oczywista

- Nawet dla ludzi, którzy są niewierzący. Rola Kościoła, jeżeli są polskimi patriotami, musi być oczywista. Kto podnosi rękę na Kościół, go chce zniszczyć, ten podnosi rękę na Polskę. I powtarzam: jestem człowiekiem wierzącym, praktykującym katolikiem. Ale gdybym np. nim nie był, to mówiłbym to samo, bo to oczywistość. Bo co jest po drugiej stronie? Po drugiej stronie jest urbano-palikotyzm, nihilizm. Dlatego Kościoła trzeba bronić. To także obowiązek patriotyczny – zakończył Jarosław Kaczyński.