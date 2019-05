Leszek Jażdżewski: czarnoksiężnicy chcą rządu polskich dusz

Piątkowy wykład Donalda Tuska poprzedziło krótkie wystąpienie Leszka Jażdżewskiego. Redaktor naczelny "Liberté", zanim zaprosił na scenę Auditorium Maximum UW szefa Rady Europejskiej, zaatakował polski Kościół.

Jażdżewski zaczął od tego, że Kościół katolicki w Polsce nie ma prawa moralnego, by sprawować funkcję sumienia narodu. Zdaniem szefa "Liberté", Kościół stracił je ponieważ jest "obciążony niewyjaśnionymi skandalami pedofilskimi , opętany walką o pieniądze i o wpływy."

– Polski Kościół zaparł się Ewangelii, zaparł się Chrystusa i gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, aby zaganiać pokorne owieczki do zagrody – mówił naczelny "Liberté".