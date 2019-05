Wybory do PE. PiS płaci Sławomirowi Świerzyńskiemu. Lider Bayer Full na imprezie partii rządzącej

Sławomir Świerzyński zagra z zespołem Bayer Full w najbliższą sobotę na pikniku patriotycznym organizowanym przez PiS. Lider discopolowego bandu tym samym włącza się w kampanię wyborczą. W rozmowie z WP zdradza, że to może być początek ściślejszej współpracy z partią rządzącą.

Dodaje jednak, że nie sztandar partyjny w pierwszej kolejności skłonił go do zagrania koncertu w Pułtusku. – Jestem człowiekiem do wynajęcia. Jak zapłacą, to gram – przyznaje Świerzyński.