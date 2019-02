Lider Bayer Full Sławomir Świerzyński dla WP: Zdecydowałem, odchodzę z PSL

Sławomir Świerzyński, lider Bayer Full, w rozmowie z WP zdradza, że już się nie waha i żegna się z Polskim Stronnictwem Ludowym. Wcześniej na Facebooku pisał, że dołączenie PSL do Koalicji Europejskiej każe mu zastanowić się na przyszłością w partii.

W rozmowie z WP zapowiada, że w czwartek na zarządzie gminy w Łącku poda się do dymisji i odda legitymację partyjną. Co więcej, razem z nim ma to zrobić co najmniej siedmiu działaczy. - Dzwonili do mnie w poniedziałek. Nie mogą wybaczyć takiego ruchu [dołączenie PSL do KE - red.]. Są oburzeni, że pracowali nad tą "firmą" 50 lat, dbali to to, by była postrzegana jako dobra i rodzinna partia. Zostało to zniweczone w jednej chwili - podkreśla Świerzyński.