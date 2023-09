Dziecko wpadło do studni na terenie przedszkola. Czterolatek nie żyje

Wynikało z niego, że do studni z wodą znajdujących się na terenie jednego z zabierzowskich przedszkoli wpadło dziecko. - Zgłoszenie dostaliśmy ok. godz. 15. Wynikało z niego, że 4-letni chłopiec podczas zabawy w przedszkolu przy ul. Leśnej wpadł do studni wypełnionej wodą - mówi rzecznik małopolskiej straży pożarnej.