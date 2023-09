Kuriozalny nocny wpis Morawieckiego. Jest odpowiedź PO

"Mateusz, to chyba też twoja działka."

- Drożyzna rujnująca portfele Polaków. Brak unijnych pieniędzy na rozwój Polski. Coraz większe kolejki do lekarzy. Polskie wizy sprzedawane na straganach w Azji i Afryce. Tysiące ton śmieci na nielegalnych wysypiskach. Masowa wycinka lasów i sprzedaż drewna do Chin. Katastrofa ekologiczna na Odrze. Afera goni aferę. Mateusz, to chyba też twoja działka. Doprowadziliście Polskę do dziadostwa. Nie umiecie rządzić. Jesteście partaczami - słyszymy w opublikowanym spocie.