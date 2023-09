Samolot zawrócił. Na pokładzie Czarnecki. "Był słyszalny odgłos"

Samolot pasażerski lecący do Monachium musiał zawrócić i lądować w Warszawie. Kilka minut po starcie miało dojść do awarii - takie informacje miała przekazać pasażerom załoga. Na pokładzie był europoseł Ryszard Czarnecki. - Pilot powiedziała, że to kwestia silnika. Był słyszalny odgłos, jakby coś się zepsuło - opisuje.