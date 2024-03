"Druga bomba albo seria zamachów". Ekspert o ataku w Moskwie

Rosja może użyć broni jądrowej?

- Co więcej Rosjanie mogą zrobić? Ktoś powie, że użyją taktycznej broni jądrowej, ale to jest stara śpiewka. Rosjanie nie użyją taktycznej broni jądrowej. Wiedzą, że jak to zrobią, to Chiny się od nich odwrócą, Indie się od nich odwrócą i będą już pariasem absolutnym, więc nie. Pokrzyczą trochę, bo to im dobrze wychodzi, ale walka im wychodzi gorzej - stwierdził dobitnie Witold Jurasz.