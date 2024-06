Dramatyczne sceny na warszawskim osiedlu. Mężczyzna wpadł w szał

Horror na osiedlu

Bartek P. wpadł rano w prawdziwy szał. "Złapał swojego psa i wyrzucił go przez balkon. Psiak uderzył z potworną siłą o ziemię i nie mógł się ruszać" - czytamy w gazecie. To mu jednak nie wystarczyło. Potem złapał swojego kota i wsadził do rozgrzanego piekarnika. Zwierzę uratowała partnerka awanturnika.