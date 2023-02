Dosadne słowa płyną z Niemiec. To reakcja na przemówienie Putina

W mocnych słowach ruch Putina ocenili też eksperci wojskowi. - Wbrew pozorom, ta decyzja to gest rozpaczy, bo nikt się go nie boi. To też znak, że Putin stoi nad przepaścią. To jego koniec - podkreślił w rozmowie z Wirtualną Polską gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych.