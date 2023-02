Kłamstwo za kłamstwem. Putin mówił też o Polsce

Orędzie Putina. Kłamstwa już na początku

- Rosja zrobiła wszystko, co możliwe, aby rozwiązać problemy Donbasu środkami pokojowymi - stwierdził Putin, co oczywiście jest kolejnym kłamstwem. - Rok temu, aby chronić ludzi na naszych historycznych ziemiach, aby wyeliminować zagrożenie ze strony nazistowskiego reżimu w Ukrainie, podjęto decyzję o przeprowadzeniu SWO - mówił Putin, wracając do narracji o rzekomym nazizmie w Ukrainie.