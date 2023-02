Broń to nie wszystko. Tego Kijów oczekuje od Waszyngtonu

- Myślę, że większość ludzi na Kremlu nie była świadoma tej wizyty. W rzeczywistości USA podjęły szereg działań informacyjnych, aby pokazać, że nic się nie dzieje, że Biden tak naprawdę nie wie, czy i kiedy pojedzie do Ukrainę, a może to w ogóle Zełenski przyjedzie do Warszawy. To były bardzo profesjonalnie przygotowane - twierdzi Mahda.