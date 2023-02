Tego już nie da się przykryć. "Putin wpadnie w furię"

W jego ocenie Putin może nakazać wyjście z portów okręgów podwodnych, które są nosicielami rakiet balistycznych. - One na Morzu Czarnym i tak już nie są w portach. Może to zrobić na pozostałych akwenach. Nie zrobi jednak nic takiego, co mogłoby być zaskoczeniem dla krajów wspierających Ukrainę. Może być to jednak obliczone na potrzeby polityki wewnętrznej - ocenia płk Matysiak.