Jest wrogiem Kremla numer jeden. Przedstawił plan "demontażu reżimu" [RELACJA NA ŻYWO]

W mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z wnętrza pociągu, którym prezydent Biden przyjechał z Ukrainy do Przemyśla. " Tak, to może być ta sama trasa pociągu, którą wszyscy jeżdżą, ale zdecydowanie nie jest to ten sam pociąg, którym wszyscy jeżdżą" - skomentował na Twitterze amerykański dziennikarz Nick Schifrin, publikując zdjęcie.