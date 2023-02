"Putin stoi nad przepaścią. To jego koniec". Wszystko po tej decyzji

Zmierzch Putina. To reakcja na wizytę Bidena

- Wbrew pozorom, ta decyzja to gest rozpaczy, bo nikt się go nie boi. To też znak, że Putin stoi nad przepaścią. To jego koniec - ocenia w rozmowie gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. - To zmierzch Putina, skoro sięga po argumenty, których świat nie może zaakceptować - dodaje, podkreślając, że wycofanie się z programu Nowy Start to nadal tylko element "straszaka atomowego", czyli narracji stosowanej przez Moskwę już od dawna.