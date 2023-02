Groźby na sam koniec. Putin wycofał się z ważnego porozumienia

Rosyjsko-amerykańskie porozumienie Nowy START zobowiązuje każde z państw do rozmieszczenia maksymalnie 1550 głowic nuklearnych na swoim terenie. Limit rozmieszczonych rakiet i bombowców ustalono na 700 po każdej ze stron. Rosja i Stany Zjednoczone zapewniły też sobie prawo do 18 inspekcji rocznie, by nawzajem kontrolować ograniczenia.