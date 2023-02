Chiny realnie pomagają armii Putina. "To prawdziwy powód do zmartwienia"

Do mediów dotarły niepokojące informacje. Zdaniem dziennikarza śledczego Christo Grozewa Chiny zaczynają realnie pomagać wojskom Rosji. - To prawdziwy powód do zmartwienia - podkreślił. Współtwórca specjalizującego się w białym wywiadzie portalu Bellingcat dodał, że zapewne za kilka dni zobaczymy na to dowody.