Dominik Tarczyński znowu szokuje. Drwi z sędziów SN, przywołując nazwisko Donalda Tuska

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński jest autorem wielu kontrowersyjnych wypowiedzi. Najnowszą - wbił szpilę sędziom Sądu Najwyższego, którzy zdecydowali się na zawieszenie zmian wprowadzonych przez PiS. Donalda Tuska przedstawił z kolei jako osobę, której się kłaniają.

Poseł PiS nie traktuje tego ruchu poważnie. - Powiem bardzo prosto. Jedyne, co sędziowie mogą sobie zawiesić, to portret Donalda Tuska , przed którym będą oddawać bałwochwalczy hołd - powiedział. Przypomnijmy, że Krystyna Pawłowicz również jest zdania, że sędziowie "nie są od zawieszania ustaw" .

Tarczyński na przywołaniu nazwiska szefa Rady Europejskiej nie poprzestał. - Mogą sobie też zawiesić portret Angeli Merkel , bo zwracając się do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, zwracają się de facto do Niemiec, bo to Niemcy rządzą w UE - dodał.

Jego zdaniem to, co zrobili sędziowie jest symboliczne ze względu na moment, który wybrali. - Mamy rocznicę Powstania Warszawskiego i w tym samym czasie mamy sędziów, którzy zwracają się do Niemców, by decydowali, jakie będzie prawo w Polsce - zwrócił uwagę poseł PiS.