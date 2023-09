Zdradził plany na 15 października. "Otwieramy szampana"

Swoje wystąpienie w Pruszkowie Kaczyński tradycyjnie zaczął od Donalda Tuska. Prezes PiS powiedział, że jeśli wróci on do władzy, to "może być tak, że 800 plus zlikwiduje, że zlikwiduje inne świadczenia społeczne". - Jeśli chodzi o takie sprawy jak na przykład kwestia prywatyzacji, odsprzedawania naszego wspólnego mienia publicznego, to w gruncie rzeczy padają już zapowiedzi ze strony jego doradców, a także niektórych polityków. Chociaż inni z kolei się tego wypierają - dodał.