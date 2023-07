Darmowa wata cukrowa, domino, kredki i wiatraczki z logiem "800+". Pojechaliśmy na piknik PiS

- Jestem przerażona tym co się dzieje w Polsce. Sama nie mam dzieci, ale jak patrzę na to co się dzieje, to nie wiem, czy chcę je mieć. Jarosław Kaczyński traktuje kobiety jak inkubatory i żadne pieniądze nie przekonają mnie do urodzenia dziecka. Jak zobaczyłam, że wszędzie są baloniki z logo 800+, to poczułam taką wewnętrzną złość, że chcą przekupić ludzi i robią to na naszej gminnej, lokalnej imprezie - przyznaje Weronika, mieszkanka Zbąszynia.