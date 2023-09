Daniel przyniósł katastrofę. Do Morza Śródziemnego zmiotło dzielnice miasta

W zeszłym tygodniu burza sprowadziła do Grecji katastrofalne powodzie, następnie dotarła do Morza Śródziemnego i przekształciła się w podobny do tropikalnego cyklon, znany jako huragan Daniel. Ta anomalia może tworzyć w najbliższych dniach niebezpieczne warunki na innych obszarach Morza Śródziemnego i w krajach przybrzeżnych.