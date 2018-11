Co dzieje się w suwalskiej policji? Nowe doniesienia

Suwalscy policjanci z pomocą posłanki PO Bożeny Kamińskiej zadali niewygodne pytania Jarosławowi Zielińskiemu. Odpowiadający za tę służbę wiceszef MSWiA od dawna znajduje się pod obstrzałem. Na jaw wychodzą kolejne doniesienia, które mogą mu zaszkodzić.

Całodobowe pilnowanie posesji wiceministra Jarosława Zielińskiego, udawanie Służby Ochrony Państwa czy mianowanie naczelnikiem wydziału policjanta z kilkuletnim zaledwie stażem. To tylko fragmenty skargi policjantów z Suwałk na sytuację w miejscowej komendzie.

W ich sprawie w Sejmie wypowiadała się posłanka PO Bożena Kamińska, która podczas debaty o sytuacji w policji zadała pytania opisane przez "Kurier Suwalski". Do przełożonego Zielińskiego, szefa MSWiA Joachima Brudzińskiego skierowano w tej sprawie interpelację, ale póki co prezydium Sejmu nie nadało jej biegu. Portal Fakt24 uzyskał za to informacje w Zespole Komunikacji Społecznej KMP w Suwałkach.