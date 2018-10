Było konfetti i hawajskie tańce, a teraz jest sprzątanie cmentarza. Bo przyjeżdżał minister Zieliński

Policjanci z Sokółki, rzekomo z pobudek patriotycznych, sprzątali w czasie wolnym od pracy teren miejscowego cmentarza. Wszystko działo się przed uroczystościami z udziałem podlaskiego barona PiS, wiceszefa MSWiA Jarosława Zielińskiego. To już kolejne, kontrowersyjne zdarzenie z udziałem polityka.

Technik kryminalistyczny sprząta cmentarz

Wydarzenie zapewne przeszłoby bez większego rozgłosu, gdyby na Twitterze nie ujawnił okoliczności użytkownik o nicku stumbras. Poinformował o tym także lokalny portal. Okazało się, że do posprzątania cmentarza przed uroczystością zostało oddelegowanych pięciu miejscowych policjantów, pracowników sokólskiej Komendy Powiatowej Policji: dwóch pracowników cywilnych oraz trzech policjantów (techników kryminalistycznych). - W niedzielę, tuż przed uroczystością, do pięciu osób zadzwonił zastępca komendanta powiatowego policji w Sokółce. Chodziło o posprzątanie cmentarza, konkretnie pograbienie liści. Wszyscy wiedzieli bowiem, że zjawią się tam szefowie służb mundurowych na czele z wiceministrem spraw wewnętrznych i administracji Jarosławem Zielińskim - opowiada portalowi sokolka.naszemiasto.pl policyjny informator. Według portalu, za swoją pracę mieli otrzymać po 250 zł premii.

Dlaczego w czasie wolnym od pracy, w niedzielę policjanci zostali wysłani do sprzątania cmentarza? Wiceszef lokalnej komendy policji przekonywał nas, że mundurowi zrobili po prostu to, co należy do lokalnej społeczności.