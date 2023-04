Co będzie na maturze? Chat GPT typuje tematy z polskiego

Matura to egzamin, którego co roku obawiają się absolwenci szkół średnich. Na podstawie tematów z lat poprzednich, często próbują przewidzieć, co będzie na maturze z języka polskiego. O to samo poprosiliśmy sztuczną inteligencję, czyli Chata GPT 4. Po analizie ostatnich pięciu lat, wskazał własne typy.