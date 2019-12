Cibórz. Rodziny ofiar oskarżają urzędników o śmierć bliskich

Mogli żyć - mówią o ofiarach wypadku w Ciborzu w Lubuskiem ich rodziny. Za śmierć Kuby Wojtka, Dominiki, Weroniki i Korneli obwiniają urzędników, którzy nie zamontowali barier przy drodze.

Kuba, Wojtek, Dominika, Weronika i Kornelia zginęli we wtorek w wypadku Ciborzu. Auto, którym jechali, wpadło do rozlewiska. Ich rodziny zarzucają urzędnikom starostwa opieszałość.

Samochód, w którym znajdowała się piątka młodych ludzi, wypadł z drogi na moście. 29 października tym samym miejscu doszło do innego wypadku. Kierowcy nic się nie stało, uszkodzone zostały za to bariery energochłonne. Od tamtej pory nowe nie zostały zamontowane.

- To haniebne, przez tyle czasu nie było zabezpieczeń. Dlaczego tak długo czekano z naprawą? Gdyby była bariera, to pewnie zostaliby ranni może nawet ciężko, ale mieliby szanse na przeżycie - mówią bracia ofiar Jordan Walkowiaki i Adrian Gwoździński.

Co na to starosta? Zbigniew Szumski powiedział, że "po październikowej kolizji wdrożono postępowanie, którego celem było uzupełnienie brakującego odcinka barier i było ono już na ukończeniu". - Tymczasowo postawiono znaki i zapory ostrzegawcze - dodał. I podkreślił: - Przede wszystkim w tym miejscu obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h.