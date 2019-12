Lubuskie. Wypadek w Ciborzu. Śledczy badają nowy wątek

Przyczyny dramatycznego wypadku w Ciborzu są wyjaśniane przez prokuraturę. Oprócz śliskiej drogi i słabego zabezpieczenia mostu pojawił się kolejny wątek. W sieci opublikowano nagranie, na którym widać licznik prędkości auta.

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek przed godz. 6 rano. Dwie 18-latki, dwóch 19-latków i 17-latek jadący audi zginęli w stawie hodowlanym w Skąpem w Lubuskiem. Auto, którym jechali, wypadło z drogi na moście.

Reporter WP Tomasz Molga ustalił, że chodzi o pracowników lokalnego sklepu, którzy jechali na poranną zmianę do pracy. - W gminie wszyscy żyliśmy już przygotowaniami do świąt. Nagle wszystko to się wali. Wielka tragedia, zginęły młode, niezwykle sympatyczne osoby, znałem je z widzenia. Jesteśmy w szoku - powiedział w rozmowie z WP wójt gminy Skąpe Zbigniew Woch.