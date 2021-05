Chcesz jechać do Niemiec? Nowe zasady

Niemiecki Instytut Roberta Kocha (RKI) poinformował w piątek (07.05.2021), że od niedzieli 9 maja Polska zakwalifikowana będzie jako obszar ryzyka zakażenia koronawirusem, a nie wysokiego ryzyka, jak do tej pory. Oznacza to zmianę w warunkach podróżowania z Polski do Niemiec.