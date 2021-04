Koronawirus a lot samolotem. Najważniejsze pytania

To, jak dokładnie przenoszone są koronawirusy w samolocie, nie zostało jeszcze naukowo udokumentowane. Naukowcy są jednak zgodni co do tego, że pasażerowie powinni nosić maseczki zakrywające nos i usta oraz zachowywać dystans, aby chronić siebie i innych.

Jak dokładnie działa wentylacja samolotu i jak skutecznie zapobiega przenoszeniu koronawirusów?

Ryzyko zakażenia jest zawsze wyższe w pomieszczeniach niż na zewnątrz. System wentylacji w samolocie został zaprojektowany tak, aby temu przeciwdziałać. Układ klimatyzacji umożliwia dopływ świeżego, ogrzanego i sprężonego powietrza do kabiny. Dodatkowo wydychane powietrze jest oczyszczane za pomocą tzw. filtrów HEPA (skrót od High-Efficiency Particulate Air Filters). Są one zaprojektowane w taki sposób, że zatrzymują do 99,95 procent cząsteczek unoszących się w powietrzu i w ten sposób znacznie zmniejszają ryzyko infekcji. Świeże powietrze z zewnątrz i przefiltrowane powietrze z wewnątrz są następnie mieszane i wpuszczane z powrotem do kabiny.