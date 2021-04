Koronawirus. Dystans nie chroni przed COVID-19? Zaskakujące badania w USA

Wyniki badań zaskakują tym bardziej, że są zaprzeczeniem tego, co zaleca Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), a nawet Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Koronawirus. Czy dystans ma znaczenie?

- Twierdzimy, że zasada 6 stóp (ok 2 metrów – red.) naprawdę nie przynosi z reguły korzyści, zwłaszcza gdy ludzie noszą maseczki. (…) Nie ma to żadnego fizycznego uzasadnienia, ponieważ powietrze, którym oddycha osoba nosząca maskę, ma tendencję do unoszenia się w górę, w dół i wszędzie w zamkniętym pomieszczeniu. Jesteś bardziej narażony na to co się tam ogólnie unosi niż na zakażenie od innej osoby niezależnie od odległości - mówił Bazant cytowany przez stację CNBC.