Życie na Marsie jest możliwe? Naukowcy wskazują

Kolonizacja Czerwonej Planety to pomysł rozbudzający wyobraźnię nie tylko twórców filmów science-fiction, ale też naukowców na całym świecie. Wnioski po przebadaniu marsjańskich meteorytów niosą powody do optymizmu.

Mars ma niezbędne składniki, aby istniało na nim życie – do takich wniosków doszli naukowcy z Brown University, którzy pod lupę wzięli skład chemiczny marsjańskich meteorytów - kawałków skał, które zostały wyrzucone z Marsa i ostatecznie trafiły na Ziemię.

Ich analiza wskazała, że przy ciągłym kontakcie z wodą, skały te mogą produkować chemiczną energię, która umożliwia życie mikroorganizmom, podobnie jak ma to miejsce na dużych głębokościach na Ziemi.

Co ciekawe, zbadane przez naukowców meteoryty stanowią próbę reprezentatywną dla dużej części skorupy Marsa. Oznacza to, że znaczna część obszaru podpowierzchniowego planety nadaje się do podtrzymania życia.

Będzie misja szukająca życia pod powierzchnią Marsa?

- Ważne wnioski z punktu widzenia naukowej eksploracji warstw pod powierzchnią są takie, że gdziekolwiek na Marsie znajduje się woda gruntowa, jest duża szansa na dostęp do wystarczających ilości energii chemicznej, aby podtrzymać mikrobiologiczne życie - powiedział dr Jesse Tarnas z Brown University.

Zobacz też: Majówka przełożona? Członek rady przy premierze Morawieckim nie był jednoznaczny

Zdaniem badacza, jeśli pod powierzchnią Marsa powstało kiedyś życie to miało do dyspozycji energię, która pozwoliłaby mu przetrwać do dzisiaj.

Naukowcy uważają, że ich odkrycie to wystarczający powód do organizacji misji szukającej obecnego życia pod powierzchnią Czerwonej Planety.

Przypominają o tym, że już poprzednie badania udowodniły ślady aktywnych systemów wód gruntowych na planecie, np. możliwość istnienia podziemnego jeziora pokrywą lodową. Ich zdaniem jest duże prawdopodobieństwo, że tego typu systemy istnieją do dzisiaj.

Musk zorganizuje komercyjne wycieczki na Marsa?

Jednym z entuzjastów pomysłu zasiedlenia planety jest właściciel firm Tesla i SpaceX Elon Musk. Już w 2019 roku zapowiedział, że za komercyjną podróż na Marsa będzie trzeba u niego zapłacić 500 tysięcy dolarów.

Do lotu na Czerwoną Planetę szykowany jest też wielki statek Starship należący do SpaceX. Ma on odbyć pierwszą podróż w tym kierunku w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, już w 2024 roku możemy spodziewać się bezzałogowego lotu tej jednostki na Marsa.

Źródło: Wiadomości WP/PAP